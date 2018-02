“Ogni lasciata è pestata”, alla Balduina distribuiti sacchetti per raccogliere le deiezioni canine

Pestarla, secondo la vulgata, è segno di buona sorte. Anche se l’odore smentisce il più roseo pensiero. Così, per evitare dubbi, il Comitato Balduina ha deciso di portare avanti un’iniziativa nel quartiere del Municipio XIV. Obiettivo: sensibilizzare i padroni dei cani a raccogliere la cacca che gli animali lasciano in terra. Domenica 11 febbraio, infatti, sono apparsi alcuni bussolotti con all’interno il kit necessario: un rotolino con dieci sacchetti da utilizzare per le operazioni del caso.

"Un quartiere pulito è un quartiere in salute"

Il messaggio del Comitato è stato chiaro: “Ogni lasciata è pestata”. Un pensiero che è stato impresso lungo viale delle Medaglie d’Oro, piazza della Balduina e piazza Giovenale. “Un quartiere pulito è un quartiere in salute” hanno commentato i ragazzi del cdq presieduto da Lorenzo De Santis, un gruppo che attraverso eventi di spessore (vedi Cinema Balduina o il riciclo alimentare) sta cercando di ridare linfa alla zona, coinvolgendo i cittadini.

Balduina e il degrado

"La tua casa dice molto di chi sei, il tuo quartiere molto di più” hanno ribadito. E in effetti non di rado sono stati registrati commenti negativi sulle condizioni della Balduina. Un degrado che, va detto, è figlio pure di un senso civico tale solo in teoria ma non nella pratica. Proprio da questo concetto il cdq si è mosso, per dare una svegliata ai residenti, scuotendoli dal torpore.

Il condominio che offre i sacchetti

Probabilmente ci saranno ulteriori tappe del tour scaccia-cacca, anche se nel quartiere c’è già chi si è mosso per conto proprio. Come il caso raccontato da RomaToday lo scorso 26 gennaio. Lungo viale delle Medaglie d’Oro un condominio, per preservare il decoro del marciapiede e di due aiuole, ha messo a disposizione - all’interno di un contenitore - i sacchetti per raccogliere la popò del cane. “Possiamo tutti collaborare a tenere le nostre strade più pulite e curate” è quanto hanno scritto i promotori dell’idea. Dopotutto la fortuna, più che calpestarla, è meglio cercarsela in altro modo.