A Roma il traffico da tamponi: anche sulla Trionfale tutti in coda verso il drive-in

I tamponi bloccano via Trionfale. E’ un serpentone di auto lungo chilometri quello che si snoda sull’arteria che dal Grande Raccordo Anulare conduce verso Monte Mario. Centinaia di vetture incolonnate e a passo d’uomo verso il Santa Maria della Pietà dove c’è uno dei tre drive-in della Asl Roma1 in cui si effettuano i tamponi per il Coronavirus.

Trionfale bloccata: tutti in coda per fare il tampone

Per arginare l’aumento dei contagi e rilevare eventuali casi di positività test obbligatorio per chi rientra da Grecia, Croazia, Spagna e Malta; facoltativo per chi torna dalla Sardegna, regione in cui si sono registrati alcuni focolai.

E se una volta arrivati davanti agli operatori sanitari per il tampone nasofaringeo occorre poco più di un minuto, è il percorso verso la meta a rappresentare un calvario: code per strada e lunghe attese. Non solo per chi va a fare il test.

Trionfale in tilt: "Fila di ore per fare test coronavirus"

Nel caso della Trionfale le auto di chi va a fare il tampone si sommano al traffico, da sempre sostenuto, della via che porta verso la tangenziale, Monte Mario e il Gemelli, costeggiando anche il San Filippo Neri. Viabilità in tilt.

“La fila per fare i tamponi al Santa Maria della Pietà inizia dal San Filippo Neri. Mi auguro che Asl e Regione trovino un modo per aprire nuovi centri di analisi nel nostro quadrante” - ha scritto il consigliere del Municipio XIV, Alessandro Volpi, postando la foto delle auto incolonnate.

Tanti i commenti dei cittadini rimasti nel traffico. “È un'indecenza, mancanza di organizzazione: si fa presto a dire andate a fare il tampone poi trovi queste situazioni dove devi fare file di ore” - commenta Bruna. “Questa storia dei test è diventata un inferno per tutti i frequentatori di Santa Maria della Pietà” - osserva Egidio.

Traffico “da tampone” non solo sulla Trionfale. Code anche nei pressi del Forlanini e della casa della salute di via Nicolò Forteguerri, a largo Preneste.