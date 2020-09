Il parco sottratto ai volontari preda dei vandali: bruciati i libri della bibliocabina

Un falò acceso nel cuore della notte e alimentato con i libri della Bibliocabina: la vecchia cabina telefonica trasformata dal comitato di quartiere Torresina in un punto di bookcrossing nel cuore del parco Zietta Liù. Da quando è stata inaugurata, nel 2014, in tanti si sono avvalsi di quello spazio per lo scambio dei libri: un punto di riferimento per le letture nel verde e per i primi approcci con testi e volumi.

Torresina: bruciati i libri della bibliocabina

Tutto in fumo per colpa dei vandali. Si perchè la scorsa notte i libri della Bibliocabina sono stati incendiati: restano solo una montagna di cenere davanti alle panchine e qualche pagina strappata e annerita.

“E’ la conseguenza di un parco senza più custodia” - tuona il comitato di quartiere Torresina che, dopo la scadenza della convenzione di affidamento e senza il nuovo bando promesso dal Municipio XIV, si è ritrovato davanti ad un parco senza più controlli e manutenzione costante. Una delle tante aree verdi, con risorse e personale scarso, abbandonate al proprio destino.

Il comitato di quartiere contro Raggi e Municipio XIV

Così a Torresina il rammarico è tanto, la rabbia anche. “Io accuso te Virginia Raggi in qualità di Sindaca di Roma per lo stato di abbandono e degrado a cui è arrivato il Parco Giochi Zietta Liù a Torresina” - scrive Antonio Giustiniani del Comitato di Quartiere. “Un Parco custodito gratuitamente con amore e dedizione dal comitato di quartiere sin dalla sua apertura (2011) fino alla scadenza della convenzione (marzo 2019), si ritrova da allora aperto anche la notte, alla mercé di gruppi di giovani che quando va bene, giocano sulle altalene per bambini rovinandole, quando va male, come ieri sera, decidono di scaldarsi coi libri della Bibliocabina. È indegno di un paese civile quello che state combinando in un parco frequentato da tutti i bambini ed amanti dei libri della zona”.

Torresina, parco sottratto ai volontari: "Rogo è fallimento annunciato"

Cronaca di un fallimento annunciato per il consigliere Pd in Municipio XIV, Alessio Cecera. “Quando alla scadenza dell’affidamento del parco Zietta Liù di Torresina al Comitato di quartiere proponemmo al Presidente Campagna la proroga a titolo gratuito, fummo derisi e attaccati. Ricordo bene le parole dell’assessore Menna, che con arroganza ci disse che non ci saremmo dovuti preoccupare perché non sarebbe accaduto nulla di male alle strutture del parchetto” - scrive in una nota l’ex Assessore ai Lavori Pubblici del XIV. “Senza il presidio dei cittadini e del Comitato di quartiere che prima manuteneva e custodiva il parchetto l’area è sprofondata nel degrado. Giochi rotti, erba alta e secca, fino all’incendio di ieri dei libri conservati nella bibliocabina. Questo risultato è purtroppo la cronaca di un fallimento annunciato che l’amministrazione cinque stelle non ha saputo ne voluto raccogliere”.