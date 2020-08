Piazza Guadalupe, 70mila euro per la riqualificazione: addio al chiosco bar

Vuoto da quasi un anno e per questo diventato una potenziale fonte di pericolo per i fruitori della piazza: così a dieci mesi dalla riconsegna dei locali a Roma Capitale il chiosco, ex bar, di piazza Guadalupe è stato recintato.

Piazza Guadalupe: addio al vecchio chiosco bar

L’Ufficio Tecnico del Municipio XIV, con il supporto della Polizia Locale e di Ama, ha allestito l'area di cantiere con gli interventi previsti che dovranno restituire nuovo volto e funzionalità al manufatto. Il Quattordicesimo vorrebbe farne uno spazio dalla "vocazione turistico-culturale e ambientale", ascoltando anche le alternative ipotesi di riconversione che arriveranno dai cittadini.

La riqualificazione di piazza Guadalupe: stanziati 70mila euro

“I lavori inizieranno a breve, rinnovando e rendendo a norma gli interni struttura. La Direzione socio-educativa del Municipio - ha spiegato il presidente della commissione Lavori Pubblici del XIV, Alessandro Volpi - realizzerà una manifestazione d'interesse rivolta alle associazioni del territorio, il nostro obiettivo è quello di animare in modo positivo la piazza, in modo da renderla un luogo adatto a tutte le famiglie di Monte Mario”.

Ma non solo l’intervento sul chiosco bar. Il Municipio XIV ha stanziato 70mila euro per alcuni lavori di riqualificazione dell'intera piazza Guadalupe. “Il progetto è attualmente in fase di ultimazione presso l’Ufficio Tecnico”.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Così il quartiere attende che la piazza diventi il vero fulcro di aggregazione e socializzazione del quartiere: per una rinascita che la strappi a bivacchi, vandalismo e degrado.