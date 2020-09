La cucina appena rifatta non funziona: per i bambini a mensa solo pasti freddi

L’impianto elettrico della cucina non funziona, così ai bambini saranno forniti cestini freddi: pranzo con un panino “fino a data da definirsi”. Succede alla scuola Bertolotti del quartiere Ottavia, periferia del Municipio XIV. Li la prima campanella è regolarmente suonata il 14 settembre, ma per i piccoli alunni della scuola elementare la partenza è già in salita.

L'impianto elettrico appena rifatto non funziona

Eppure proprio l’impianto elettrico era stato sottoposto a lavori durante l’estate. Lo ricorda anche il consigliere di FdI, Stefano Oddo: “A quanto sappiamo c’è stato un problema legato alle prese di corrente da adeguare alle nuove normative europee. Non è possibile che bambini e famiglie si trovino di fronte ad un disagio del genere con l’impianto appena rifatto e con la scuola riaperta dopo mesi di didattica a distanza”.

La soluzione, suggerita dal consigliere di Fratelli d’Italia, è quella di sfruttare la mensa della scuola più vicina al plesso Bertolotti per fornire pasti caldi agli alunni destinati altrimenti al panino. “Questa gestione del territorio è assurda” - tuona.

La scuola Bertolotti: "Gentori, per lamentele rivolgetevi al Municipio XIV"

Genitori inferociti, pronti alla protesta. La scuola li invita a presentare le proprie rimostranze direttamente al Santa Maria della Pietà, nuova sede del Quattordicesimo: “Si ricorda che la mensa è responsabilità del Municipio perchè non è più in autogestione da gennaio 2020 e pertanto - scrive il Dirigente Scolastico nella lettera in cui avverte le famiglie dell’erogazione dei cestini freddi - per qualsiasi richiesta/lamentela è possibile rivolgersi all’Ufficio Mensa del XIV”.

La replica del Municipio XIV: "Al lavoro per risolvere problema"

“Gli Assessori alla scuola e ai lavori pubblici sono già al lavoro con gli uffici per risolvere nel più breve tempo possibile la problematica riducendo al minimo i disagi. In ogni caso - spiega il consigliere del M5s, Alessandro Volpi - ho convocato per martedì una commissione Lavori Pubblici congiunta con Scuola dove analizzeremo la situazione e soprattutto capiremo modalità e tempistiche per la risoluzione della problematica”.

I tempi sembrano più lunghi di quanto previsto: gli alunni della Bertolotti, con la scuola in procinto di chiudere perchè sede di seggi elettorali, non ritroveranno il loro pasto caldo nemmeno dopo il referendum.