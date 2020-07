Emergenza cinghiali, gli avvistamenti si moltiplicano: flop dei piani di contenimento

I cinghiali nati in primavera stanno prendendo dimestichezza con il territorio cittadino. Branchi composti da cuccioli più o meno cresciuti, si stanno addentrando nella Capitale, attraversandola da Nord a Sud.

I cinghiali a Roma Nord

Ungulati sono stati avvistati, ancora una volta, tra le vie di Monte Mario. Sei sono quelli immortalati dai residenti in via Andrea Angiulli, proprio a ridosso della Riserva Naturale dell’Insugherata. Una corsa all’ora di cena davanti ai cancelli delle abitazioni, tra auto in transito e cittadini di rientro a casa. Non una novità per il quartiere del XIV Municipio dove gli incontri ravvicinati con i cinghiali sono ormai all’ordine del giorno: gli animali si aggirano indisturbati tra aree ludiche e cassonetti, vicino a case e scuole. Una presenza costante, per qualcuno ingombrante: nelle settimane scorse l’allarme per alcuni episodi di bracconaggio con un cucciolo di cinghiale ferito da colpi di balestra.

I cinghiali all'isola ecologica

Anche a Roma Sud non mancano le segnalazioni. Un branco, composto da almeno tre elementi, è stato ripreso mercoledì 22 luglio in via Boschiero. Nella strada di Mostacciano, perpendicolare alla Cristoforo Colombo, è presente un’isola ecologica che in passato è stata teatro di frequenti furti. Un problema che potrebbe essere superato grazie al nuovo servizio di guardiania che, inconsapevolmente, offrono gli ungulati. D’altra parte però, la loro frequentazione, non facilita il compito dei residenti che nell’isola ecologica vorrebbero conferire serenamente i propri rifiuti.

Nei giardini

Sempre a Roma Sud e sempre nel territorio del Municipio IX, sono stati avvistati altri cinghiali. Hanno preso dimora nel parco campagna di Spinaceto e martedì 21 luglio, a seguito d’un incendio che è divampato al suo ingresso, sono stati costretti a trasferirsi. Hanno però percorso pochi metri, trovando riparo in un’area verde situata tra i palazzi di via de Grenet e l’asilo nido Il Piccolo Mandarino.

Le strategie di contenimento

La presenza di ungulati, a Roma, non rappresenta una novità. I primi avvistamenti, nei vari quadranti cittadini, sono stati effettuati nel 2017. Da allora si sono susseguiti a ritmo costante perchè, le strategie di contenimento della specie, non stanno funzionando. Le divisioni sulle misure da mettere in campo, non aiutano ad affrontare il tema della convivenza tra essere umani ed ungulati. L'oasi in grado di accoglierli non è mai stata provata ed i metodi contraccettivi chiesti dagli ambientalisti non sono ancora stati sperimentati.

Le gabbie

Ed anche le gabbie, l’unica soluzione finora avviata, si sta rivelando meno efficace del previsto. “Nella Riserva di Decima Malafede - ha fatto sapere Marco Antonini, assessore all’ambiente del Municipio IX - è stata annunciata la cattura di un cinghiale nell’azienda agricola Agricoltura Nuova. Quello che però non è stato segnalato, è che a distanza di tre settimane, a fronte di undici gabbie posizionate, è rimasto quel solo esemplare”.

