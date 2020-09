Addio al "rally" per entrare a Balduina: arriva il nuovo manto stradale

Entrare a Balduina non sarà più un’impresa: stop a buche, avvallamenti e dissesti del manto stradale su via Alfredo Durante. Sull’arteria che dalla Trionfale conduce al cuore del quartiere residenziale del Municipio XIV sono iniziati i lavori di manutenzione per rendere il percorso più sicuro e percorribile.

Balduina: lavori su via Alfredo Durante

“Le lavorazioni, finanziate dal Municipio XIV, prevedono la fresatura del vecchio manto stradale per una profondità di 25 cm e il rifacimento del pacchetto stradale con base, binder e tappetino d'usura” - ha fatto sapere il presidente della commissione Lavori Pubblici, Alessandro Volpi.

Stop al “rally” di Balduina: la strada si rimette a nuovo

Niente più tracciato da rally dunque all’ingresso della Balduina. “Già steso lo strato base e di binder su una metà della carreggiata che verrà a breve riaperta al traffico a senso unico, da via Massimi in direzione Via Trionfale. Si procederà quindi a fresare l'altra metà della carreggiata e una volta stesi anche qui base e binder si provvederà a stendere su tutta la sede stradale il tappetino d'usura. Con questi lavori - ha sottolineato il consigliere grillino - andremo a risolvere una ‘problematica storica’ per il quartiere. La strada, importantissima per l'ingresso a Balduina, sarà finalmente percorribile in totale sicurezza”.