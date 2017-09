Via Mattia Battistini, sgomberata baraccopoli abusiva a due passi dal Municipio

È stata sgomberata la baraccopoli abusiva situata in via Mattia Battistini, a due passi dal Municipio XIV. L’intervento è stato effettuato nella mattinata di oggi, 18 settembre. Il minisindaco Alfredo Campagna, contattato da RomaToday, ha riferito: "Sin dal nostro insediamento abbiamo richiesto alla polizia locale un controllo sistematico del territorio, allo scopo di contrastatre efficacemente gli abusi presenti".

L'intervento

"L'intervento in via Mattia Battistini – ha proseguito Campagna – rientra in questo piano condiviso. Per il risultato di oggi ringraziamo gli agenti della polizia locale, che hanno portato a termine l'operazione a tutela della sicurezza dei nostri cittadini".

La commissione Trasparenza

La vicenda, per la cronaca, era stata trattata anche venerdì 15 settembre nella commissione Trasparenza di Monte Mario, presieduta dal consigliere Pd, Julian Colabello, il quale aveva parlato di un esposto firmato da una cinquantina di cittadini, che denunciavano la situazione creatasi a un tiro di schioppo dalla sede municipale. “Sono stato avvicinato da un residente – ha riferito Colabello – il quale mi ha fatto vedere dove si è formato l’insediamento spontaneo, presumibilmente tra il 7 e l'8 settembre. È un punto, quello, dove peraltro eravamo già intervenuti in passato”.

Cassonetti utilizzati come bagno

Colabello, prima di passare a trattare gli altri argomenti della Trasparenza, aveva puntualizzato: “L’aggravante della situazione è che la baraccopoli abusiva è a due passi dal Municipio. Inoltre, mi hanno segnalato che i cassonetti verrebbero utilizzati, diciamo, come bagno”. Oggi, il consigliere del Partito democratico ha notato: "Per far fare qualcosa alla giunta bisogna andare sui giornali oppure serve affrontare le questioni in Trasparenza".

Dare un segnale ai cittadini

Sulla tematica, al termine della commissione Trasparenza, era intervenuto pure il consigliere di minoranza, Stefano Oddo: "Come vicepresidente della Trasparenza solleciterò l'esecutivo, affinché venga sgomberata immediatamente l'area, per dare un segnale importante ai cittadini che vivono davanti alla baraccopoli abusiva. Spero vivamente che non si perda più tempo”. A poche dall'intervento, invece, ha riferito: "Sono soddisfatto che il presidente del Municipio abbia subito fatta sua la nostra richiesta. Abbiamo dato un segnale di legalità".