Valle dell’Inferno, intervento al Parco del Maresciallo: “Ora via le panchine divelte”

Due mesi fa la situazione era stata definita “imbarazzante”: erba alta, alberi abbattuti rimasti a terra, in attesa di un intervento. Intervento che, va detto, c’è stato nei giorni scorsi e che ha raggiunto via delle Ceramiche, zona Valle dell’Inferno.

La ciliegina sulla torta

“Dopo tante segnalazioni – hanno commentato dal Comitato di quartiere – un ringraziamento al Municipio XIV per il taglio dell’erba. Inoltre è iniziata la rimozione degli alberi, finalmente. La ciliegina sulla torta, a questo punto, sarebbe la sostituzione delle panchine divelte”.

Lavori pianificati

I residenti del Borghetto volevano un segnale, per consentire ad adulti e bambini di poter tornare a usufruire del parco. Le operazioni da parte dell’Amministrazione, come quelle che hanno avuto nel Parco del Pineto il 31 luglio, rientrano tra i lavori di manutenzione pianificati - come ricordato dall’assessora all’Ambiente, Valeria Pulieri – con l’assessorato capitolino e il Servizio Giardini.