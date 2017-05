Valle dell'Inferno, incendio nel Pineto: "Chiediamo più sicurezza"

"Ci risiamo. Si avvicina bene l'estate". Questo il primo sintetico commento arrivato dal Comitato Borgo Valle dell'Inferno, che ha segnalato il rogo di ieri 8 maggio. Le fiamme, secondo quanto appreso, ha interessato l'area di fronte agli spogliatoi dell'ex campo di calcio. L'incendio, di lieve entità, è stato domato dai vigili del fuoco. Però i residenti sono spaventati, soprattutto dopo quanto avvenuto la scorsa estate.

LE PAROLE - Il presidente del Comitato, Marco Bussi, ha così riferito a RomaToday: "Per fortuna si è trattato di un piccolo incendio. Ringraziamo per il pronto intervento sia i pompieri che gli agenti della polizia locale. Comunque qui la situazione non è delle migliori: l'erba è cresciuta e gli alberi devono essere potati. Le case si trovano a pochi passi. Serve una rapida una soluzione e una maggiore attenzione".