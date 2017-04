VIDEO | Valle dell'Inferno, cinghiale passeggia vicino alle case: "Zona abbandonata"

Dopo il toro a Saxa Rubra, torna l'allarme cinghiali a Roma. Questa volta lo scenario è Valle dell'Inferno. Ieri 12 aprile, in via delle Ceramiche, il fatto ripreso dai residenti di zona. "Ci mancava anche il cinghiale. Volendo fare una battuta, c'era anche da aspettarselo. La nostra è una zona abbandonata e per lui è un ambiente ideale. I problemi restano e nessuno fa niente", denuncia Marco Bussi, presidente del Comitato di quartiere locale.

"Verso le 20,30 era davanti alla mia abitazione – ha continuato Bussi – poi sono passate delle auto e si è allontanato. Ma dopo circa trenta minuti è ritornato. Il problema è che si è mosso a due passi dalle case". Insomma, un altro episodio nel Municipio XIV di ungulati in libertà, dopo quello in via Baldo degli Ubaldi , nel Parco della Vittoria o viale Tito Livio .

Qui, però, ci sono anche altri problemi: "Insistiamo a denunciare le stesse cose – è sbottato Marco Bussi – manca l'illuminazione, le strade sono dissestate, il parchetto è lasciato al suo destino. Senza dimenticare che il 7 marzo è caduto un albero di venti metri, si è sfiorata la tragedia. Siamo stufi".

Ecco il video: