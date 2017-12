Valle dell’Inferno, crolla muro pericolante vicino alla Casa del Popolo

Il 28 ottobre c’è stata la torta di compleanno per festeggiare un anno di transennamento lungo via di Valle Aurelia, nel Municipio XIV. E ieri 13 dicembre, ha ceduto il muro pericolante vicino alla Casa del Popolo. A denunciarlo è stato il Comitato di quartiere Valle dell’Inferno. “Dopo l’anno una parte di muretto è morta” sono state le parole di Marco Bussi, presidente del cdq “lì serve mettere in sicurezza. Non si può più aspettare, più altro tempo”.

"La situazione è pericolosa"

La zona in cui è avvenuto il crollo del muretto si trova nel Borgo Valle dell’Inferno. La parte interessata, come detto, è transennata da oltre un anno. Un’operazione, questa, che aveva privato cittadini e residenti di usufruire di un centinaio di metri di marciapiede. Ora alla storia si è aggiunto un ulteriore capitolo. Il cdq Valle dell’Inferno, così, è tornato a chiedere al Municipio di intervenire presso la proprietà, per ripristinare la strada e il marciapiede. O, in alternativa, di procedere in danno. “Dopo il crollo del muretto – hanno terminato dal cdq – la speranza è che si prenda coscienza della pericolosità della situazione, considerando che la restante parte del muro è anch’essa a rischio crollo”.

Le parole dell'assessore

Michele Menna, assessore ai Lavori pubblici del Municipio XIV, al nostro portale ha commentato: “Il crollo del muro è avvenuto nella parte già transennata. Inviteremo il proprietario, a cui già abbiamo mandato delle diffide, a intervenire. Sennò, come ultimo passaggio, procederemo con un intervento in danno”.

Un anno di transennamento

Il 28 ottobre, come detto, un gruppo di cittadini della Valle dell’Inferno si presentò davanti al muro pericolante con una torta della nonna - con tanto di candeline - e una bottiglia di spumante. Nell’occasione, festeggiarono un anno di transennamento e di assenza di interventi. “Una goliardata” la definirono gli organizzatori, che allo stesso puntualizzarono: “Ci siamo pure noi. Il marciapiede è transennato, poco più avanti c’è una situazione analoga. Questa Amministrazione doveva rappresentare un cambiamento, che francamente non vediamo”.