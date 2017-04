Torrevecchia, maxi voragine su via delle Calasanziane: carreggiata ridotta

Una voragine si è aperta ieri, su via delle Calasanziane, a Torrevecchia, in prossimità di via Mattia Battistini. L'episodio, avvenuto intorno alle 19, è stato raccontato da Alberto Mariani, consigliere di Fratelli d'Italia nel Municipio XIV, che su Facebook ha scritto: "La strada è interdetta al pubblico transito. L'unico accesso per raggiungere l'ospedale Cristo Re è da via della Pineta Sacchetti/via Cardinale Garampi".

L'esponente del centrodestra locale, contattato da RomaToday, ha inoltre aggiunto: "Nella notte, poco prima delle una, ho visto una pattuglia della polizia locale che sorvegliava il cratere. Già la carreggiata era stata ridotta, poteva passarci solo un veicolo. In precedenza avevo avuto modo di parlare con gli agenti, i quali hanno riferito di aver contattato l'ufficio tecnico. A questo punto, bisognerà vedere quanto saranno effettuati gli interventi di ripristino".