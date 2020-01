Tre milioni per via di Torrevecchia: c’è il bando per la manutenzione straordinaria

Un appalto da quasi tre milioni di euro per rimettere in sesto via di Torrevecchia nel tratto compreso tra via Acquedotto del Peschiera e via Villanova.

Torrevecchia, via buche e avvallamenti: c’è il bando per manutenzione

Roma Capitale ha pubblicato il bando di gara per la manutenzione straordinaria di quei quattro chilometri e mezzo di strada totalmente dissestati.

“Un asse di fondamentale importanza per il collegamento Est-Ovest del Municipio, il cui manto stradale dopo svariati anni di incuria si presentava con un diffuso stato di ammaloramento con profonde buche e avvallamenti” – ha ricordato Alessandro Volpi, presidente della commissione lavori pubblici del Quattordicesimo.

Lavori da 3milioni di euro per via di Torrevecchia

Una via, “classificata tra le strade più pericolose di Roma”, sulla quale l’amministrazione è già intervenuta con la manutenzione ordinaria provvedendo a rifare il tappetino di usura tra viale dei Monfortani a Largo Mortara. Troppo poco per donare a quell’arteria così nevralgica per l’intero quadrante condizioni ottimali e sicurezza.

Da qui la necessità della manutenzione straordinaria con un appalto da 2milioni e 884mila euro. Tra gli interventi previsti: il rifacimento di binder e di sottofondo del manto stradale, il rifacimento dei marciapiedi ammalo rati, la pulizia e il rifacimento dell'impianto di captazione delle acque meteoriche oltre al rinnovo della segnaletica orizzontale e verticale.

La scadenza della presentazione delle offerte da parte delle ditte interessate a prendere l’appalto è fissata per il 15 aprile: si procederà poi all’apertura delle buste e all’assegnazione del cantiere.

Manutenzione via Trionfale e Pineta Sacchetti

“Se non ci saranno intoppi o ricorsi puntiamo ad un inizio lavori entro la fine di agosto” – le tempistiche auspicate dal Municipio XIV che sul proprio territorio attende anche il rifacimento di via Trionfale e il miglioramento della viabilità su via Pineta Sacchetti.

“Stiamo lavorando per il non semplice compito di non far sovrapporre questi lavori che riguardano lo stesso quadrante cittadino” – ha sottolineato Volpi.

Lavori in Galleria Giovanni XXIII

In avvio invece i lavori di manutenzione su Galleria Govanni XXIII: dal 20 gennaio, salvo ripensamenti dell’ultimo momento, chiuderà per 35-40 giorni la “canna nord” del tunnel in direzione Trionfale-Pineta Sacchetti.