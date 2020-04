Torrevecchia: al via i lavori su asfalto e segnalatica in via Monte del Marmo

Al via i lavori di manutenzione su via Monte del Marmo, strada privata a pubblico transito al confine fra XIII e XIV municipio. "Consente il collegamento tra i quartieri del Quartaccio, di Selva Candida e Boccea, fino al Gra" spiega l'assessore ai Lavori pubblici Linda Meleo.

"Il lavoro è coordinato dal dipartimento Lavori pubblici, che sta intervenendo rinnovando l'asfalto e la segnaletica stradale orizzontale per ripristinare le condizioni di sicurezza su questa strada lunga circa 2 chilometri. È un lavoro eseguito in manutenzione ordinaria, in attesa che successivamente sia effettuato un nuovo intervento anche in manutenzione straordinaria" scrive su Facebook.

"Il lavoro di riqualificazione era atteso veramente da molto tempo visto lo stato di usura della carreggiata. Il lavoro è frutto di una collaborazione positiva tra il dipartimento e i municipi XIII e XIV, avviata nei mesi scorsi - sottolinea Meleo - nel dettaglio, ieri sono iniziati gli interventi nel tratto tra le palazzine di nuova costruzione e l'incrocio con via del Quartaccio/via del Podere di San Giusto. Entro la settimana dovremmo completare i lavori e, quindi, restituire ai cittadini un'altra #StradaNuova".