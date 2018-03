Primato da incubo: via di Torrevecchia è la strada più pericolosa della Capitale

Un primato da incubo per il Municipio XIV (e anche per il XIII): via di Torrevecchia è la strada più pericolosa della Capitale. Il dato è emerso oggi 14 marzo nel corso della commissione capitolina Mobilità, che si è riunita per fare il punto della situazione sulla sicurezza stradale. In città, nei primi mesi del 2018, c'è stato un aumento del 20 per cento degli incidenti mortali. "Numeri da guerra" li ha definiti Enrico Stefàno, consigliere comunale del M5S e presidente della commissione, "già a marzo abbiamo raggiunto il numero totale di morti di Parigi o Berlino, che arrivano a 30-40 l'anno".

Via di Torrevecchia pericolosa

Ma è stato l'ingegnere Fabrizio Benvenuti, di Roma Servizi per la mobilità, a segnalare la nota dolente su via di Torrevecchia, strada di Grande Viabilità di competenza del dipartimento Simu (Sviluppo infrastrutture e manutenzione urbana). Il tratto, da viale dei Monfortani fino all'incrocio con via dei Casali di Torrevecchia, rientra nel territorio del Quattordicesimo. A seguire è dentro il Tredicesimo.

Attraversamenti pedonali

"Francamente non pensavo che via di Torrevecchia risultasse la strada più pericolosa della città – ha commentato Alessio Cecera, consigliere Pd di Monte Mario – probabilmente le criticità sono rappresentate dagli attraversamenti pedonali, visto che stiamo parlando di una arteria ad alta percorrenza. Quando governavamo, nella precedente legislatura, più volte al Simu abbiamo indicato il ripristino della segnaletica su strada. La soluzione, a mio avviso, per mettere un freno alla criticità resta quella di installare dossi rialzati, che impongono alle vetture di rallentare".

La proposta

Una proposta a favore della sicurezza, qualche settimana fa, è arrivata da Maria Stella Giuliani (Retake Roma Monte Mario-Torrevecchia) che ha inviato una mail al Municipio XIV. Nella missiva, è stata sottolineata la necessità di posizionare una segnaletica luminosa "per l'attraversamento della carreggiata, in corrispondenza delle strisce pedonali, da parte dei ciclisti quando escono dalla pista Ciclopedonale su via di Torrevecchia, diretti alla stazione di Monte Mario". A tal proposito, Giuliani ha commentato: "L'illuminazione delle strade e di altri luoghi pubblici contribuisce al benessere collettivo da più punti di vista. Una buona illuminazione partecipa alla sicurezza di automobilisti, motocilisti, ciclisti e pedoni, aumentando la visibilità dei percorsi e riducendo le possibilità di incidenti".