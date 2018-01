Rifiuti ammassati in strada, Torrevecchia diventa Torrelercia

Un gabbiano in mezzo alla strada che dà le spalle, anzi le piume, a un ammasso di rifiuti piantati all’esterno dei cassonetti in via Cesare Vigna, Torrevecchia. Sono le 10,42 di oggi, mercoledì 3 gennaio. Nelle ultime ore RomaToday ha ricevuto diverse segnalazioni da parte dei residenti, che denunciavano immagini da mani nei capelli in questa zona (foto sotto). Cartoline da ‘Torrelercia’ che nessuno, in cuor suo, vorrebbe mai spedire. Istantanee che, allo stesso tempo, nessuno vorrebbe vedere.

Cartone sul marciapiede

Il primo punto critico è largo Arturo Donaggio. Qui ci sono tre cassonetti dell’indifferenziata, una campana del vetro, uno dell’umido, uno per plastica e metallo. Un pò di cartone occupa il marciapiede. Il resto sono sacchetti adagiati per terra.

Via Cesare Vigna e il gabbiano

Proseguendo su via di Torrevecchia, a circa 300 metri di distanza, ecco via Cesare Vigna. Subito dopo aver imboccato la strada, ci sono alcuni cassonetti pieni - si salva solo quello della plastica - eppure niente è steso sull’asfalto. La situazione, però, si trasforma in una slavina della monnezza appena girato l’angolo: il cassonetto della plastica è vuoto, i suoi colleghi invece sono in ginocchio. Per non parlare delle buste di plastica sparse ovunque. Manca solo un cartello con scritto “lasciate ogni speranza, o voi che entrate".

Tutto ok tranne lo scooter abbandonato

Ultima tappa è in direzione di largo Cesare Vigna. Un lettore, ieri sera, avverte che la situazione va oltre ogni limite. Oggi, per la cronaca, le cose sono un pò diverse: nessun sacchetto fuori posto. L’unico ospite indesiderato è uno scooter solitario, buttato a terra e abbandonato al suo destino. Bene pure via Ernesto Lugaro: l’immondizia di ieri sera non c’è più. Resta solo un cassonetto pieno ma senza strabordare. Meglio di niente.