È tempo di Green Hemp: a Torrevecchia sbarca il negozio di 'marijuana legale'

Amnesia, Blu therapy, Flower power, Lemon skunk, White widow. Sono questi i prodotti che vanno per la maggiore al Green Hemp, negozio di Torrevecchia in via Arturo Donaggio, Municipio XIV, dove sono esposti prodotti di canapa light. L’attività ha aperto i battenti lo scorso novembre. A fare gli onori di casa c’è Cristal, che a RomaToday ha spiegato: “Un altro punto è lungo Circonvallazione Gianicolense. Noi proponiamo merce con presenza di Thc (tetraidrocannabinolo) che non supera lo 0,6 per cento ossia il limite massimo indicato dalla legge”.

Cannabis light da collezione

Obiettivo dell’attività, ha sottolineato Cristal, è quello di staccarsi “dal commercio delle grandi distribuzioni. Cerchiamo di offrire varietà più buone. L’utilizzo della cannabis light, va ricordato, è solo a scopo collezionistico. In ogni confezione, difatti, c’è scritto che il contenuto non si può fumare e che per l’acquisto bisogna essere maggiorenni”.

La clientela del Green Hemp

E la clientela, che fa? “Inevitabilmente c’è curiosità – ha confessato Cristal – la cosa che fa ridere è che qualcuno sembra quasi spaventato. Ogni tanto vedi persone che si affacciano e che, come dicono a Roma, fanno capoccella per vedere l’interno del negozio. Tendenzialmente, comunque, l’età media è sui trent’anni”.

I prodotti

Oltre alla marijuana da collezione, al Green Hemp ci sono pure sigarette elettroniche e i liquidi con cristalli di Cbd (cannabidiolo) con cui ricaricarle: “Probabilmente in futuro ci saranno altri prodotti in vendita, come i cosmetici a base di canapa. La scelta, in finale, è quella di non attufare lo spazio del negozio. No, quindi, a bevande o a biscotti”. E la spiegazione non è tardata ad arrivare: “L’idea che chi entra possa trovarsi in una specie di supermercato non mi piace proprio”.