Torrevecchia, imbrattate le targhe delle "nuove" strade antifasciste

Un secchio di vernice nera all'incrocio, proprio tra la targa che contrassegna via Mario Carrara e largo Nella Mortara. Due delle strade antifasciste nel Municipio XIV.

A denunciare l'atto vandalico è la sindaca Virginia Raggi con un post: "Imbrattate targhe delle strade intitolate la settimana scorsa a chi ha combattuto contro fascismo e razzismo, prima erano dedicate a firmatari del 'Manifesto della razza'. Gesto vergognoso. Ripuliamo subito".

"L'ennesimo atto vile e infamante di fascisti senza onore che agiscono nell'ombra. Non smetteremo mai di combattervi, mai", ha invece scritto su twitter Nicola Zingaretti. Via Mario Carrara e largo Nella Mortara, infatti, hanno da poco preso il posto di via Donaggio e largo Donaggio.

Un gesto che Raggi, lo scorso 22 novembre, aveva rivendicato con orgoglio: "Con queste nuove intitolazioni ricordiamo persone che furono vittime delle discriminazioni razziali del regime fascista e pagarono in prima persona la scelta di opporsi. Ritengo sia molto importante che questa decisione sia maturata attraverso un itinerario di partecipazione che ha visto protagonisti cittadini e studenti. Si è trattato di un momento di riflessione e di crescita collettiva utile a comprendere le responsabilità degli orrori del passato che anche la nostra città ha subito".