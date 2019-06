Addio solai pericolanti: al via i lavori per la scuola Sacchetto, inagibile dal 2017

Il Municipio XIV spera di poterla riaprire per i prossimo anno scolastico, i genitori degli alunni che nel frattempo sono stati trasferiti alla XXV Aprile anche: così a Monte Mario gli occhi sono tutti puntati sui lavori alla scuola Sacchetto, chiusa dal 2017 per "criticità ai solai".

Lavori alla scuola Sacchetto

Oggi, a pochi giorni dall'ultima campanella, i tecnici del Municipio hanno consegnato l'area del plesso scolastico di via Stefano Borgia alle ditte incaricate della manutenzione straordinaria. Per la scuola Sacchetto partono dunque i tanto attesi lavori.

Circa 790mila euro in tutto lo stanziamento del Quattordicesimo per la messa in sicurezza dell'interdosso dei solai di copertura, il rifacimento dei lastrici solari, l'adeguamento degli impianti, la sostituzione delle pareti in vetro-mattone e la conseguente messa in sicurezza delle chiostrine e dei frontali interni.

Lavori e 790mila euro: così riapre la scuola Sacchetto

Una scuola che tornerà dunque come nuova. "La Sacchetto era stata interdetta a seguito dello sfondellamento dei solai di copertura. Ci siamo attivati fin da subito per richiedere i fondi necessari alla messa in sicurezza del plesso scolastico ed una volta ottenuti si sono avviate tutte le attività necessarie per permettere agli Uffici di realizzare il progetto esecutivo ed avviare la gara nei tempi minimi necessari" - ha fatto sapere Alessandro Volpi, presidente della Commissione Lavori Pubblici di via Mattia Battistini.

Dal cronoprogramma consegnato all' Ufficio tecnico, salvo gravi imprevisti, "l'avanzamento dei lavori permetterà il normale svolgimento del nuovo anno scolastico". Una notizia che da quelle parti è anche l'auspicio del XIV e delle famiglie degli alunni coinvolti nel trasferimento forzato.