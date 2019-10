Scuola invasa da piccioni e guano: "Due casi di salmonellosi. Comune risarcisca"

"Due casi di salmonellosi" tra gli alunni della Alberto Sordi di via Taggia: la scuola di Torrevecchia per settimane invasa da piccioni e guano. L’allarme arriva da Giustitalia attraverso la quale i genitori dei bambini hanno deciso di citare Roma Capitale davanti al Tribunale Civile di Roma con una azione collettiva per chiedere un risarcimento di un milione di euro, come reso noto dal presidente dell’associazione Alessandro Romano. Una somma che sarà devoluta “in parte per risarcire le famiglie dei bambini colpiti da salmonellosi, in parte per poter far effettuare la messa a norma del plesso scolastico”.

Scuola Taggia cantiere infinito

Si perché la scuola di via Taggia è in queste condizioni da mesi. Cantiere aperto da tre anni: dei lavori promessi, che avrebbero dovuto trasformare il plesso nel fiore all’occhiello del territorio, mancano coperture, scala antincendio e ascensore. E’ proprio in quest’ultimo vano, demolito e mai ricostruito, che i volatili hanno trovato un varco stabilendosi nella scuola. I piccioni volano liberi da mesi tra il secondo piano e il sottotetto: guano ovunque e cattivo odore.

Dopo la protesta dei genitori e i NAS coinvolti dal Municipio XIV anche il Comune è intervenuto promettendo verifiche e sanificazione. “La situazione è migliorata, ma non è ancora risolta” – commentano alcuni dei genitori ignari pure dei presunti casi di salmonellosi. “La scuola – dicono – deve tornare pulita e salubre: non manderemo nostri figli in ambienti a rischio. Già subiamo il disagio di un cantiere infinito”.