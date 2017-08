Scuola Lambruschini, sospiro di sollievo: finalmente partono i lavori di rifacimento

Prima l’attesa estenuante. Poi la luce che ha cominciato a intravedersi in fondo al tunnel. Sono partiti i lavori riguardanti la scuola Lambruschini, plesso dell’istituto comprensivo Donati. I fondi regionali per sostenere gli interventi c’erano ma ancora non erano stati messi a frutto.

L'interrogazione di FdI alla sindaca

Lo stallo non era passato inosservato. Tanto che, a luglio, aveva spinto il consigliere capitolino di Fratelli d’Italia, Francesco Figliomeni, a preparare un’interrogazione urgente rivolta alla sindaca, Virginia Raggi. Sull’argomento, il rappresentante del centrodestra aveva inoltre commentato: “Secondo notizie assunte il ritardo sarebbe causato dalle irregolarità nelle autocertificazioni del possesso del Durc (Documento unico di regolarità contributiva) da parte del direttore dei lavori e del conseguente iter burocratico ritardato per la sostituzione del professionista inadempiente”.

Le lezioni non subiranno ripercussioni

Michele Menna, assessore all’Edilizia scolastica del Municipio XIV, ha spiegato: “Sono iniziati i lavori di manutenzione delle superfici esterne della scuola di via Suor Celestina Donati. Alla ripresa dell'anno scolastico, le lezioni non subiranno ripercussioni e si svolgeranno in sicurezza, coordinando il cantiere con gli orari dei flussi degli alunni. Grazie all'impegno della Direzione tecnica del Municipio – ha proseguito – sono stati evitati ulteriori ritardi dovuti a problemi, rilevati dalla Ragioneria, sulla documentazione presentata dal coordinatore dei lavori aggiudicatario, in un primo momento dell'incarico. La dedizione straordinaria dei nostri uffici ha permesso il procedere del bando di gara e nel contempo lo svolgimento delle operazioni necessarie per il reperimento del nuovo coordinatore della sicurezza, individuato facendo scorrere la regolare graduatoria di gara. Il dover ricorrere ai coordinatori esterni – ha evidenziato – è stato molto spesso causa di ritardi ma, grazie all'aggiornamento professionale disposto dall'attuale Amministrazione per i nostri dipendenti, a breve potremmo incaricare direttamente i nostri tecnici con notevole risparmio di tempo e denaro pubblico”.

"Comune e Municipio seguano l'evolversi dei lavori"

"Siamo molto soddisfatti per aver constatato che, dopo le nostre denunce culminate nella richiesta di accesso agli atti e nell'interrogazione in Campidoglio, sono iniziati i lavori di manutenzione presso la scuola Lambruschini che interesseranno facciate, cornicioni e tetti dell'edificio". Questo è quanto hanno dichiarato in una nota congiunta Francesco Figliomeni e Giovanni Ceccaroni, esponente di FdI nel Municipio XIV. "L'importante adesso è che i lavori non intralcino l'inizio dell'anno scolastico e, pertanto, ci auguriamo che Comune e Municipio - che non ci risultano abbiano brillato per efficienza e celerità in questa vicenda, specie per quanto riguarda l'iter burocratico di affidamento dell'opera - vigilino e seguano con attenzione l'evolversi dei lavori, magari con una esecuzione 'a scacchiera' facendo in modo che, per la seconda parte dell'opera, venga utilizzato esclusivamente l'accesso sul retro, per non creare disagi agli studenti e alle famiglie, oltre che agli operatori scolastici. Finalmente – hanno terminato – anche il Dirigente scolastico, che ringraziamo per la tenacia, potrà ritenersi soddisfatto anche se ogni definitiva valutazione sulla corretta esecuzione dell'opera verrà fatta soltanto quando i lavori saranno totalmente conclusi”.