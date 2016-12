Primavalle, sgomberata la baraccopoli abusiva

Sgomberata la baraccopoli abusiva di via Cardinal Domenico Capranica, a Primavalle. Da via Mattia Battistini hanno confermato che l'operazione congiunta tra Municipio XIII e XIV è avvenuta oggi, 27 dicembre. Ama, già contattata, si occuperà di ripulire la zona.

"Sono soddisfatto – ha commentato il consigliere della Lista Marchini, Stefano Oddo – due mesi fa avevo portato una mozione in Aula, che è stata votata anche dal M5S. Finalmente qualcosa si è mosso, dopo battaglie e solleciti. D'ora in avanti, comunque, l'attenzione deve restare alta".

Durante quel Consiglio di ottobre, la maggioranza dei presenti fu a favore di una bonifica dell'area. Nell'occasione, per onor di cronaca, la capogruppo pentastellata Francesca Giaracuni affermò: "Appena ci siamo insediati abbiamo iniziato a lavorare per portare la legalità, come già accaduto per Valle Aurelia".