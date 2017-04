Pineta Sacchetti, scossa artistica: l'ex cinema Colorado diventerà un polo culturale

Lo sguardo sulla serranda di Clint Eastwood, dipinto da Maurizio Costanzi, non è casuale: qui andò in scena la prima assoluta, ristretta agli addetti ai lavori, del film 'Per un pugno di dollari' diretto da Sergio Leone. Già, perché all'ex cinema Colorado, in via Clemente III, zona Pineta Sacchetti, il western era la parola d'ordine. Nella saracinesca accanto, invece, Kokore ha raffigurato due ballerini. Il motivo? Chi vive da queste parti sa che dalla pellicola cinematografica si passò alla danza, con la scuola Studio 1. Poi la chiusura. Il luogo, rimasto al buio per troppo tempo, tornerà a brillare. Ad accendere la luce saranno Pinacci Nostri, Urban Arts Project e Progetto Macine: l'obiettivo è dar vita a una factory, un polo culturale che abbracci l'area nord-ovest della Capitale.

IDEE - Scuola di ballo, sala performance, sala concerti, teatro, esposizioni di artisti che hanno partecipato a Pinacci Nostri: una scossa dal basso che ha smosso le acque e che ha puntato a far risorgere un punto simbolo del territorio. Sabato 20 e domenica 21 maggio "si scrive la storia a Pineta Sacchetti". L'ex cinema aprirà le porte e mostrerà il lavoro svolto negli ultimi 20 mesi. Poi lo spazio andrà a regime, secondo quanto riferito, in autunno.

STORIA - Ottocento metri quadrati abbandonati a se stessi, uno spreco che non poteva essere lasciato al caso. Lorena Ercolani di Urban Arts Project, a tal proposito, aveva detto: "Questi locali vivono in decadenza ma sospesi in uno stato senza tempo. All'interno elementi del cinema, tra cui lo schermo cinematografico originale, la sala proiezioni, gli specchi ormai crepati e ossidati, elementi che si fondono apparentemente a caso, con la speranza che invece tutto prenda un senso e ritrovi la sua collocazione artistica come spazio destinato alla connessione e, allo stesso tempo, all'espressione pura delle diverse arti performative. E possa essere destinato alla formazione, alla cultura, all'aggregazione delle arti di strada e alla realizzazione nelle loro molteplici forme".

SALVADANAI - Insomma, l'attesa c'è. Con essa la collaborazione dei cittadini. Infatti, i salvadanai di Pinacci Nostri sono stati collocati in alcuni locali. Le offerte non serviranno per acquistre vernici bensì permetteranno di organizzare la giornata di apertura dell'ex Colorado.

Questo l'elenco dell'attività che hanno aderito all'iniziativa :

