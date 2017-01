Parco Lineare, gli attivisti del M5S puliscono. FdI: "Ci sono ancora cestini sporchi"

“Il parco è di tutti: restiamo uniti”. Gli attivisti a Cinque Stelle del Municipio XIV, ieri 4 gennaio, si sono ritrovati per la pulizia della ciclopedonale Monte Mario-Monte Ciocci. Un’iniziativa nata per rispondere alle segnalazioni di diversi cittadini, che soprattutto nel periodo natalizio hanno puntato il dito contro una situazione di degrado. Ma c’è un però. A sollevarlo Fratelli d’Italia. Nel mirino un intervento approssimativo e incompleto: “I cittadini lamentano cestini ancora sporchi e sacchi della spazzatura incredibilmente abbandonati sul tracciato”.

I volontari del M5S si sono dati appuntamento su viale dei Monfortani e poi hanno proseguito il lavoro di ramazza sino ad Appiano “per pulire dove necessario – hanno scritto sulla loro pagina Facebook – rimuovendo l'immondizia abbandonata e restituendo decoro a un patrimonio del nostro Municipio. In queste azioni – hanno aggiunto – dobbiamo trovarci uniti contro l’inciviltà”.

Come detto, però, è arrivata la mazzata da parte di Fratelli d’Italia. Fabrizio Ghera capogruppo in Campidoglio, Federico Guidi e Lavinia Mennuni, componenti dell’esecutivo romano, il consigliere locale Mauro Ferri ed Elisabetta Vinci, responsabile del circolo FdI Balduina hanno difatti affermato: “Si è vista una timida ripresa della pulizia dei cestini della pista. Le nostre proteste e segnalazioni hanno avuto il merito di smuovere l'Amministrazione municipale a cui, ricordo, spetta l'onere della pulizia e della manutenzione. Tuttavia, sembra che sia stata un’operazione occasionale e sporadica. Senza un piano di manutenzione o la presa definitiva in carico ad Ama del tracciato – hanno insistito – temiamo che i cestini torneranno velocemente a riempirsi e la spazzatura a traboccare”.

Gli esponenti di FdI, pertanto, hanno ribadito la necessità di “un impegno continuativo, da parte di Comune e Municipio, finalizzato alla cura ordinaria della pista, a una corretta gestione dei cancelli, a un pieno funzionamento dell’impianto di irrigazione, alla risoluzione – hanno notato – delle criticità pregresse, riconducibili alla precedente Amministrazione, quali il mancato collaudo, il ripristino delle opere mal realizzate e da ultimo il prolungamento del tracciato verso la Cassia e il Gianicolo. Questo Parco è un gioiello – hanno terminato – vogliamo che rimanga tale”.