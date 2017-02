Parco lineare Monte Ciocci-Monte Mario, "chiarezza su lavori e tempi di esecuzione"

“La buona notizia è che finalmente qualcosa si muove, però serve chiarezza”. Questa la posizione di Fratelli d’Italia in merito all'annuncio sui lavori che interesseranno il Parco Lineare Monte Ciocci-Monte Mario. Il pensiero è stato espresso in un nota da Fabrizio Ghera, capogruppo in Campidoglio, Federico Guidi e Lavinia Mennuni, componenti dell’esecutivo romano, Mauro Ferri consigliere del Municipio XIV ed Elisabetta Vinci, responsabile FdI Balduina.

RICHIESTE - “Bisogna dare atto all'assessore Linda Meleo di aver recepito le nostre richieste e di aver annunciato l'avvio dei lavori sulla ciclabile, riuscendo a fare ciò che i precedenti amministratori del Pd non stati capaci di fare in più di due anni. Tuttavia dall'annuncio pubblicato sul sito di Roma Capitale emerge qualche perplessità, oltre al marchiano errore della foto pubblicata che ritrae un'altra ciclabile”.

DOMANDA - Per gli esponenti di Fratelli d’Italia “l’assessore parla infatti di lavori di completamento. È vero che abbiamo anche chiesto di prolungare la pista verso San Pietro, Prati e la Cassia ma è di tutta evidenza che le priorità della pista sono i lavori di ripristino delle opere mal realizzate, come il manto stradale e l'impianto d’irrigazione, così da poter effettuare finalmente quel collaudo finale dell’opera, mai effettuato dall'Amministrazione Marino. Si tratta, pertanto, di lavori di completamento o di rifacimento?”.

SPIEGAZIONE - “Nell’auspicabile circostanza che si tratti di lavori di rifacimento – hanno insistito – sorge una perplessità non da poco, visto che l'assessore parla di tratti ammalorati a causa della mancata manutenzione. Sappiamo tutti che la manutenzione non c'e' praticamente stata in questi anni ma che il problema vero è che la pista presenta problemi dovuti, non tanto alla mancata manutenzione, ma essenzialmente perché Rfi ha realizzato male alcune opere – hanno notato – come il manto stradale che presentava vistosi problemi poche settimane dopo l' inaugurazione della pista stessa”.

TEMPI - “Vorremmo poi avere qualche precisazione in più sulla tempistica dei lavori – hanno terminato – e se sia stato compreso, come auspicabile, il parco di Monte Ciocci. Da ultimo, il suggerimento di non chiudere i tratti interessati dai lavori, ma di procedere per corsie in modo da garantire la fruibilità, sia pure ridotta, della pista stessa specialmente ora che si avvicina la primavera”.