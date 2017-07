Municipio XIV, dalla Regione fondi alle scuole nel segno dell’innovazione energetica

Altri fondi in arrivo dalla Regione per le scuole del Municipio XIV. Dopo i 2,5 milioni stanziati per i lavori in otto plessi, ecco un milione e 345mila per la Maffi (materna ed elementare) e la Cerboni (elementari). I lavori riguarderanno “l’efficientamento energetico” come ha ricordato Alessio Cecera, consigliere Pd di Monte Mario.

Gli interventi in programma

Per la Maffi sono stati previsti 688.170 euro, per la Cerboni - invece - 656.868 euro. Ma a cosa serviranno? Così Cecera: “Verranno installati sistemi intelligenti di telecontrollo, regolazione, gestione, monitoraggio e ottimizzazione dei consumi energetici. Un altro successo nel campo dell'innovazione e degli investimenti nell'edilizia scolastica dell'Amministrazione Zingaretti. La Regione – ha puntualizzato l'esponente del Partito democratico – ha destinato queste cifre. Il Municipio entro l’anno dovrà impegnarle. Successivamente, a inizio 2018, sarà necessario effettuare la gara”.

I fondi destinati in precedenza

Come detto, nel Quattordicesimo erano già piovuti fondi per otto scuole: quattro interventi di bonifica dell’amianto e quattro di ristrutturazione delle facciate. Lo stesso Cecera, nell’occasione, aveva notato: "Siamo soddisfatti, è il frutto di un duro lavoro impostato dalla nostra Amministrazione di centrosinistra municipale, iniziato nel 2015 e conclusosi con l’avvio delle gare a maggio 2016”.