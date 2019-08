Tragedia a Torrevecchia: accusa malore mentre passeggia in strada, morto un uomo

Tragedia a Torrevecchia dove un uomo ha accusato un malore ed è morto in strada. La vittima, un 78enne residente in zona, si è accasciato all'altezza dell'incrocio tra via di Torrevecchia e via Benedetto Aloisi Masella.

Sul posto la Polizia Locale i sanitari del 118 ma per l'anziano non c'è stato nulla da fare. Il magistrato ha disposto che la salma, trasportata al Gemelli, sia messa a disposizione dei familiari.