I cavi del telefono rallentano il cantiere sulle fogne: viale dei Monfortani resta chiuso, i bus deviati

Resterà chiuso ancora per almeno 8-9 giorni viale dei Monfortani, la strada di Trionfale interessata dai lavori di riparazione della condotta fognaria.

A rallentare il cantiere di Acea la presenza di alcuni cavi: così i residenti e gli automobilisti di quel quadrante, e allo stesso modo gli utenti dei mezzi pubblici, dovranno avere ancora un po' di pazienza per veder riaperto al transito il tratto all'altezza di via dell'Acquedotto del Peschiera.

Lavori sulle fogne di viale dei Monfortani

"Su viale dei Monfortani si tratta di lavori volti a consolidare e rinnovare la conduttura fognaria che passa al di sotto della strada, come sappiamo tutti delle perdite in questi tipi di condutture possono portare al cedimento di parte del sottofondo stradale provocando nel peggiore dei casi l'apertura improvvisa di voragini, come per esempio è successo a via Montiglio e via Damiano Chiesa" - ha spiegato Alessandro Volpi, presidente della commissione Lavori Pubblici del Municipio XIV.

I cavi del telefono ostacolano il cantiere

Da via Mattia Battistini la spiegazione sui tempi di intervento "dilatati" rispetto a previsioni ed aspettative. "Da alcuni giorni i mezzi meccanici di Acea non possono operare a pieno regime perchè durante i lavori è stato rilevato che dei cavi di una nota compagnia di telecomunicazioni interferiscono con le condutture Acea. Da lunedì Acea è in attesa che vengano spostati questi cavi. Data l'importanza dei lavori e il notevole disagio che ogni giorno i cittadini del quadrante si trovano ad affrontare, sia Acea che il Municipio - ha assicurato Volpi - stanno quotidianamente sollecitando i tecnici competenti della compagnia ad un pronto intervento".

Risolta questa problematica Acea ha comunicato al Quattordicesimo che per i restanti lavori occorreranno altri 8/9 giorni lavorativi.

Trionfale: bus 907 deviato

A causa del cantiere su viale dei Monfortani la linea 907, direzione Cornelia, è deviata su via Sebastiano Vinci.