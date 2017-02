Istituto Donati, allarme barriere architettoniche: "Manca una pedana elettrica per disabili"

Manca lungo le scale “una pedana elettrica per disabili. È vergognoso che nella nostra società sussistano ancora le cosiddette barriere architettoniche”. Questa la fotografia stata scattata all’istituto comprensivo Donati, nel Municipio XIV, dove convivono materna ed elementare. L’edificio, all’ingresso, ha ancora i ponteggi in attesa di quei lavori che ormai da anni latitano. Ma all’interno le cose non vanno meglio, come denunciato da Francesco Figliomeni, consigliere capitolino di Fratelli d’Italia e Giovanni Ceccaroni, esponente locale di FdI: "Non c'è nemmeno un ascensore".



SEGNALAZIONE - “C’è giunta una segnalazione dei genitori – affermano Figliomeni e Ceccaroni – la situazione sta creando problemi a un bambino che, a causa di un infortunio al piede, è costretto da alcune settimane a rimanere a casa”. Così il consigliere firma un’interrogazione alla sindaca, Virginia Raggi e all’assessora alla Scuola, Laura Baldassarre.

INTERVENTO - I due esponenti di FdI intendono far luce sulla vicenda. Anche perché un montacarichi esiste e consentente di spostarsi dal piano terra (dove c'è l'asilo) al piano -1. Ma per salire (vedi foto sopra) non esiste nulla. “Non si capisce come continuino a sussistere impedimenti di tale natura anche in luoghi come le scuole, visto che il decreto del Presidente della Repubblica 503/1996 è chiaro in merito”.

DISSERVIZIO - A tal proposito, Figliomeni e Ceccaroni notano: “Specifiche previsioni riguardano gli edifici che presentano più di un piano non dotati di ascensore, che devono necessariamente disporre di aule al pianterreno accessibili tramite un percorso continuo orizzontale o raccordato con rampe. Chiediamo di intervenire con urgenza – hanno concluso – per regolarizzare questo disservizio, allestendo quanto prima una pedana per disabili, poiché è un meccanismo di legge a tutela di molti cittadini”.