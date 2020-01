Alba di fuoco a Torrevecchia: incendio in un appartamento, salvata una donna

Alba di fuoco a Torrevecchia dove poco dopo le 6:00 di giovedì 9 gennaio è divampato un incendio in un appartamento. Le fiamme in un'abitazione al secondo piano di una palazzina di via dei Cristofori.

Allertati i soccorsi sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del Comando Provinciale di Roma, l'ambulanza del 118 e gli agenti del Commisssariato Flaminio Nuovo di Polizia. Intervenuti sul posto i soccorritori hanno messo in salvo la proprietaria che si trovava all'interno della casa per poi domare le fiamme.

Da accertare le cause scatenanti dell'incendio, con lo stesso che ha interessato solamente la stanza da letto dell'appartamento. A parte l'apprensione, nessuno è rimasto ferito.