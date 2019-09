il caffè sospeso della sanità

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di RomaToday

SERVIZIO AMBULATORIALE La DiagnostiCare Onlus è un’Associazione nata 10 anni fa nel quartiere di Torrevecchia, periferia Nord-Ovest di Roma, il cui scopo è quello di offrire visite di medicina specialista ed esami diagnostici in tempi brevi ed a prezzi contenuti, accessibili quindi a tutti. Viene scelta da subito la formula dell’offerta libera. Ogni paziente lascia una donazione in occasione della visita effettuata, scegliendo la cifra in base alle sue possibilità. Si crea così un “circolo virtuoso” o come ci piace chiamarlo un “caffè sospeso”, con i pazienti con maggiori possibilità che vanno a coprire anche i costi di chi si trova in maggiore difficoltà. Inizialmente si associano un Medico Ecografista ed un Chirurgo, con una cadenza settimanale. Il servizio è molto richiesto e con il tempo si aggiungono sempre più collaboratori, fino a richiedere il trasferimento in una sede più grande avvenuto a Gennaio del 2018. Oggi, nella nuova sede della Onlus turnano circa 40 professionisti tra Medici, Psicologi, Infermieri e professionisti della Salute (Coach, Nutrizionista, Fisioterapista) coprendo oltre 15 Specializzazioni. Vengono garantiti tempi brevi (da qualche giorno ad un massimo di due settimane) e alta qualità, i professionisti vengono da strutture ospedaliere pubbliche e private e vengono selezionati dal comitato scientifico e dal direttore sanitario. Ad essere soddisfatti, oltre ai pazienti sono i medici di base della zona, che riescono ad avere in tempi brevi risultati di accertamenti che altrimenti richiederebbero mesi, potendo quindi seguire in maniera più dinamica i propri pazienti. Ottima anche la collaborazione con alcune strutture ospedaliere dell’Area Nord di Roma, che vedono nel servizio una occasione di scremare le lunghissime liste d’attesa e di ricevere una sorta di pre-screening. Molti nostri medici, in particolare cardiologi, riescono tramite gli accessi alla ONLUS ad individuare pazienti gravi o urgenti, ed inviarli direttamente ai colleghi Ospedalieri che possono poi intervenire tempestivamente. PROGETTI REALIZZATI Coperti i costi della Struttura la Onlus investe periodicamente ciò che resta delle donazioni per finanziare e realizzare altri progetti nel sociale. In Madagascar è attivo da anni un Dispensario Medico in un piccolo villaggio dell’altopiano centrale. Medici di Roma, sia soci della Onlus che colleghi di altre strutture partono una o due volte l’anno per portare al centro farmaci, strumentazione, latte in polvere ed indumenti, e nei giorni di permanenza visitano gli abitanti del villaggio ed effettuano piccole operazioni. Per tutto il resto dell’anno il presidio è coperto inoltre con un Medico Locale ed un Infermiere finanziati dalla DiagnostiCare, insieme ad una borsa di studio in Medicina per un’aspirante Dottoressa senza mezzi economici propri. Oltre all’aspetto Sanitario la Onlus finanzia in Madagascar progetti formativi. Si è conclusa a Marzo 2019 la costruzione di una scuola per periti agrari nei pressi del dispensario, con l’obiettivo di trasmettere alla popolazione metodi di coltivazione ed allevamento che ne aumentino la produttività e dunque l’autosussistenza. La “Farm” oltre a terreni coltivabili cura un allevamento di bovini da latte, suini e ovini, e oltre a coprire i costi dei docenti con la vendita dei prodotti, destina parte del raccolto ad arricchire l’alimentazione degli studenti delle scuole elementari della zona. Nel 2019 è partito anche uno studio per un nuovo progetto in India. E’ in corso la raccolta di fondi per costruire un dispensario nei pressi di un orfanotrofio nella zona di Orissa. Oltre ai progetti all’estero la DiagnostiCare si impegna in numerose iniziative anche nella nostra città. Attualmente è in corso ad esempio il PROGETTO CUORE: uno studio pilota in collaborazione con l’Università Agostino Gemelli che seguirà con Esami del Sangue ed interventi di Nutrizionista, Psicologi, Coach Motivatore e Fisioterapista un campione di circa 80 partecipanti, per monitorarne il Rischio Cardiovascolare ed intervenire nel corso dell’anno su abitudini e stili di vita per abbassare gli indici di rischio. I pazienti partecipano gratuitamente ad allenamenti Bisettimanali e ricevono semestralmente analisi del sangue gratuite oltre che Incontri di Gruppo con Psicologi, Nutrizionisti e Fisioterapisti. Sempre nel campo della prevenzione cardiovascolare è in corso anche il Progetto Torresina nel Cuore. Nel 2012 vennero Donati dall’Associazione DiagnostiCare Onlus al quartiere Torresina due Defibrillatori Semiautomatici, venne formata gratuitamente una squadra di volontari nel Quartiere, ed istituita una linea telefonica dedicata. Torresina divenne allora il primo quartiere cardio protetto di Roma, oggi fortunatamente seguito da nuovi quartieri. I volontari vengono formati periodicamente a scadenza del Patentino, o sulla base di nuove adesioni. PSICOLOGIA DI BASE A Gennaio 2019 infine è nato un nuovo servizio che apre maggiormente le porte della onlus alla promozione del benessere in un’ottica BIO PSICO SOCIALE, Il servizio Ambulatoriale di Psicologia di Base. Lo psicologo di base, che riceve nello studio di medicina di base e collabora con colleghi medici è una realtà in molti paesi europei che purtroppo in Italia non riesce ad ottenere i dovuti finanziamenti, malgrado siano molti i medici che ci riportano tale necessità. Con questo servizio attivo a giorni alterni speriamo di sopperire a questa mancanza e creare nuove sinergie contribuendo al benessere dei nostri pazienti e a notevoli risparmi del cittadino e della comunità in termini di soluzioni farmacologiche.

