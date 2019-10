Furto di corrente: energia in casa ma con l'allaccio abusivo al contatore

Energia in casa ma con un allaccio abusivo al contatore. Il vampiro di corrente elettrica è un 62enne romano residente al Quartaccio. In particolare, a seguito di mirate verifiche presso uno stabile in via del Podere Zara, i Carabinieri, unitamente a personale specializzato, ha accertato che un 62enne romano aveva manomesso il contatore del gas, alimentando la sua abitazione illecitamente. E’ stato denunciato per furto aggravato. L’area è stata messa in sicurezza e l’impianto ripristinato.

La denuncia è arrivata nell'ambito dei controlli del territorio messi in atto nella serata di mercoledì 2 ottobre dai carabinieri della Compagnia Roma Trionfale con una serie di servizi mirati al contrasto di ogni tipo di illegalità e di fenomeni di degrado.

Il bilancio è di una persona arresta e sette denunciate a piede libero.

Un 30enne romeno, senza fissa dimora e con precedenti, a seguito di un controllo in via Castel Giubileo, è risultato colpito da un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Siena. E’ stato arrestato e portato in carcere.

Durante un posto di controllo alla circolazione stradale, i Carabinieri hanno fermato un 49enne romano, già noto alle forze dell’ordine, a bordo di un ciclomotore che dagli accertamenti è risultato rubato. E’ stato denunciato per riciclaggio.

Denunciati a piede libero anche un 35enne romano sorpreso a danneggiare un’autovettura all’interno del parcheggio della stazione FS Monte Mario; un 26enne del Marocco per non aver ottemperato al decreto di espulsione e all’ordine del Questore di lasciare il territorio nazionale; un 21enne romano trovato in possesso di un coltello nascosto nella tasca dei pantaloni.

I Carabinieri hanno poi fermato un 17enne romano, sorpreso con dosi di marijuana in via Courmayer. Il giovane è stato denunciato mentre altri suoi due amici, coetanei, sono stati identificati e segnalati all’Ufficio Territoriale del Governo di Roma, quali assuntori di sostanze stupefacenti.

Infine, un 41enne romano è stato denunciato in stato di libertà perché notato a camminare in via Colli della Farnesina, con il volto travisato da una maschera, che impediva o rendeva difficoltosa la propria identificazione

Nel corso delle attività, i Carabinieri hanno identificato complessivamente 89 persone e eseguito accertamenti su 39 veicoli.