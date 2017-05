A Pineta Sacchetti si riscrive la storia: l'ex cinema Colorado riapre dopo trent'anni

L'obiettivo è dar vita a una factory, un polo culturale che investa l'area nord-ovest della Capitale. Di vitale importanza, nel quadro di insieme, il supporto della proprietà che, con Francesco Piva, ha creduto sin da subito di abbracciare questo percorso. Come anticipato da RomaToday dopo quasi trent'anni riaprirà l'ex cinema Colorado di via Clemente III, a Pineta Sacchetti. L'appuntamento è in programma il 20 e il 21 maggio. Da segnare in agenda la partecipazione straordinaria dell'attore Claudio Santamaria, che si esibirà nelle vesti di cantante e musicista.

LAVORO - È arrivato così a termine il lavoro portato avanti da Urban Arts Project e Pinacci Nostri, con il sostegno del progetto Macine. "Una scossa partita dal basso oltre un anno fa – hanno raccontato – quando sulle serrande arrugginite di questi locali gli artisti Maurizio Costanzi e Kocore realizzarono per Pinacci Nostri due opere, una con lo sguardo penetrante di Clint Eastwood nel film 'Per un pugno di dollari', l’altra, intitolata “Dancers”, con una ballerina classica e un urban dancer a confronto, a raccontare entrambe il passato del Colorado, prima cinema e poi scuola di danza, come Studio1".

APPUNTAMENTO - Il programma sarà fittissimo, "pensato per ogni età e appetito, con laboratori creativi, proiezioni, performance di danza, pièce teatrali, concerti, momenti di riflessione sullo stato dell’arte, live painting". Da segnalare, i laboratori creativi per bambini e scolaresche del quartiere - nella mattinata di sabato 20 maggio - a cura di Chiara Aniceto e Giacomo Von Normann. Mentre nel pomeriggio ci saranno l’incontro dedicato al progetto EspressIOnismo del Centro Sprar Zero in Condotta, la presentazione del fumetto 'Lee Sergic' di Mauro Sgarbi e l’esibizione dell’Orchestra dell’Istituto Comprensivo 'Maria Capozzi', a cura di Valentina Gammaitoni.

INGRESSO - "All’ingresso il pubblico sarà accolto da un’opera collettiva realizzata da oltre trenta artisti, tra cui, per citarne alcuni: Luis Alberto Alvarez, Stefano Bolcato, Alessandra Carloni, Luis Cutrone, Moby Dick, Franco Durelli, LAC68, Tina Loiodice, Lus57, Phobos, Mauro Sgarbi, Solo, Pier The Rain e Pino Volpino. con un’area dedicata all’accoglienza e alla ristorazione – hanno spiegato – alla promozione degli artisti e alle videoproiezioni di War - Web Arts Resistances. A seguire, nel piano sottostante, verrà presentata una mostra fotografica sull’avventura di Pinacci Nostri, per ripercorrere gli aspetti più salienti che hanno reso questo progetto così speciale".

QUESTO IL CARTELLONE COMPLETO DEGLI EVENTI

Sabato 20 maggio

10-13: Laboratori per bambini

14,30-15,15: Incontro con il Centro Sprar Zero in Condotta e il loro progetto EspressIOnismo

15,15-16: Presentazione del fumetto 'Lee Sergic' di Mauro Sgarbi

16-16,30: Concerto dell’Orchestra della scuola IC Capozzi

16,30-19,30: Performance, proiezioni, danza, teatro

19,30-23,30: Concerti, con la partecipazione straordinaria di Claudio Santamaria

Domenica 21 maggio

Dalle 15 a chiusura: Live painting a supporto del progetto 'Su!le serrande', per sostenere i negozi di quartiere. Altre sorprese ed interazioni artistiche

16-17: Corteo itinerante delle bande della Murga di Roma nel quartiere, da piazza Pio IX al Colorado

17-18,30: 'La periferia dell'arte', dibattito a cura di Fabio Benincasa su alcuni progetti di "arte dal basso": Morandi a colori, Muracci Nostri, PAT e Pinacci Nostri

19,30 - Performance di Monika Pirone MK e Mino Curianò

21: chiusura