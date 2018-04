Volontari in azione a Torrevecchia e Balduina: al decoro ci pensano i cittadini

Da una parte il parco lineare Monte Ciocci-Monte Mario, versante Torrevecchia. Dall’altra la quarta edizione dello scalinata day in piazza della Balduina. Due iniziative che hanno toccato il Municipio XIV e che hanno proposto lo sforzo dei volontari, impegnati a riportare il decoro dove risultava assente. Spinto dalla pazienza e dall’amore per il proprio territorio, l’esercito dei cittadini scesi in campo ha lasciato un segno nei punti dove è passato. Luoghi dove prima regnava il degrado e in cui, ora, brilla una luce diversa.

Retake a Torrevecchia

“Dall’indifferenza non nasce niente, dall’indifferenziata nascono i fiori”. Maria Stella Giuliani, del coordinamento Retake Monte Mario-Torrevecchia, ispirata dai versi di Fabrizio De André, al termine della sua personale Via del Campo ha raccolto senza dubbio indicazioni positive. In primis la partecipazione all’appuntamento organizzato sabato 7 aprile e che ha interessato un tratto della ciclabile, quello da via Eugenio Tanzi alla stazione ferroviaria di Monte Mario. “Abbiamo trovato rifiuti di ogni genere: carte, bottiglie e anche una batteria – ha commentato – l’angolo più critico è stato senza dubbio quello a ridosso della chiesa”.

Pulizia del parco lineare

L’intervento, che ha goduto del supporto di Ama e dei gruppi Retake sia di Ottavia che di Balduina, ha visto pure la manutenzione dell’aiuola situata all’altezza di viale dei Monfortani: “L’intenzione, prossimamente, è quella di piantare dei fiori, vedremo. Nel frattempo abbiamo dato una ripulita ai muri, deturpati dalle bombolette spray”. Qualche residente, che ha apprezzato il lavoro a costo zero per l’Amministrazione, si è domandato quanto potrà durare questo livello di pulizia. A tal proposito, Giuliani ha chiosato: “Se si pensa quanto durerà, allora non si inizierà mai”.

Degrado alla Balduina

L’altra spolverata nel Quattordicesimo ha portato la firma del Comitato Balduina, impegnato ieri 8 aprile nella quarta edizione dello scalinata day. La pulizia in programma, come riferito a RomaToday, è andata anche oltre i piani previsti. Infatti il gruppo si è fiondato a capo fitto anche in piazza della Balduina, soprattutto nell’area giochi ridotta in “condizioni pietose”. In quell’angolo, frequentato da famiglie e dai bimbi più piccoli, troneggiavano lattine di birra e mozziconi di sigarette. Alla fine, dopo una bella iniezione di olio di gomito, la situazione è tornata a livelli di umana civiltà. “Un quartiere pulito è un quartiere in salute” hanno detto dal Comitato, che ha ricevuto il supporto di Retake Balduina. Un messaggio che vale di più di mille parole e che, dopo anni, dà ancora la forza di continuare a chi, in una domenica soleggiata, ha deciso di regalare il suo tempo a favore della collettività.