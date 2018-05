Via Augusto Tebaldi, un crocifisso tra i rifiuti di Torrevecchia

Un crocifisso, la scritta hero e sullo sfondo i rifiuti. L’installazione artistica è comparsa in via Augusto Tebaldi, zona Torrevecchia, Municipio XIV. La firma è di Domenico Portale, pittore, che ha voluto evidenziare - a modo suo - le falle legate alla monnezza sparsa lungo le strade. Il soggetto, come spiegato a RomaToday, “è un eroe, come tutti noi, che andiamo avanti nonostante tale situazione”.

Crocifisso tra i rifiuti di Torrevecchia

“È sia una critica– ha continuato Portale – sia un pugno allo stomaco, almeno per me, che sono cresciuto da queste parti. Sarebbe quasi da organizzare una visita guidata e gratuita per far vedere le condizioni in cui si trovano alcuni punti del territorio. Mi vengono in mente via Ezio Sciamanna, via Andersen, via della Valle dei Fontanili, via Enrico Pestalozzi”.

Un problema da risolvere

L’artista ha poi commentato: “La Capitale è la città più bella del mondo. Nei miei lavori ho sempre catturato gli scorci e gli angoli più belli. Con quest’ultima opera, che mostra il nostro sacrificio, ho puntato il dito su un problema attuale che coinvolge molti quartieri e che deve essere risolto quanto prima. L’immagine dell’Urbe non deve essere distrutta”.

L'opera di Domenico Portale a Torrevecchia

La croce è stata realizzata con materiali di recupero: “Una volta arrivato in via Tebaldi, ho scattato le foto e poi me la sono riportata via – ha confessato Portale – le reazioni non sono mancate. C’è chi ha apprezzato e chi, invece, ha visto nell’immagine un messaggio blasfemo. Ma non è così – ha terminato – il mio è stato solo un modo per portare all’attenzione questo punto nero. Ho sempre raccontato Roma e proseguirò a farlo”.