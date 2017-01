Primavalle, baraccopoli in via Pietro Bembo: "Subito lo sgombero"

Una baraccopoli è spuntata in via Pietro Bembo, a Primavalle. L’area si trova a un tiro di schioppo da via Cardinal Domenico Capranica, dove il 27 dicembre è stato effettuato uno sgombero grazie all’operazione congiunta dei Municipi XIII e XIV. Stefano Oddo, consigliere di minoranza, ha presentato un’interrogazione rivolta al minisindaco Alfredo Campagna, per richiedere un nuovo intervento.

“Far sentire la presenza dell’Ente di prossimità (il Municipio, ndr) e riaffermare i valori di legalità condivisi”. Da questi presupposti, secondo l’esponente della Lista Marchini, sarà necessario muoversi. “Le operazioni di sgombero – ha segnalato – per risultare efficaci devono essere sistematiche e subito attivate”.

Per Oddo, poi, l’incidenza negativa che avrebbe sui cittadini “l'eventuale stabilizzarsi” della baraccopoli “potrebbe far sembrare una farsa lo sgombero precedente” e configurare “uno spreco di soldi pubblici” eseguire una bonifica “al quale non corrispondono i necessari atti conseguenti per ripristinare il decoro”.