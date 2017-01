Via Tommaso Bernetti, rifiuti occupano il marciapiede

Sacchi di rifiuti per terra, il cassonetto pieno. E la rabbia di una cittadina, che a Roma Today riferisce: "Non si può camminare sopra il marciapiede". Questa la fotografia scattata ieri, 4 gennaio, in via Tommaso Bernetti, a Torrevecchia.

A prima vista, infatti, è chiaro che per passare è necessario uno slalom o, perché no, un poderoso stacco di reni. Per fortuna che il carico di bile non dura troppo: il tempo di smaltire la rabbia e poi il sorriso. Infatti la situazione nel giro di poco torna alla normalità, con la monnezza scomparsa dall'orizzonte: "Subito dopo sono venuti a raccoglierla. Incredibile".