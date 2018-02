Lutto a Torresina: è morta Annamaria Woods, il volto gentile del quartiere

L’intraprendenza era uno dei suoi punti di forza. Un movimento continuo, per dare il proprio sostegno e contributo nelle iniziative a vantaggio della collettività. Ieri 8 febbraio è morta, all’età di 72 anni, Annamaria Woods. La donna, residente a Torresina e malata da tempo, è deceduta all’ospedale San Camillo. I funerali si terranno domani, 10 febbraio, nella chiesa di Santa Faustina Kowalska.

Socia fondatrice del Comitato Torresina

Una vita da insegnante, senza mai perdere di vista la militanza politica. Ma anche un occhio al sociale e alla crescita del territorio: Annamaria è stata una socia fondatrice del Comitato Torresina. Anzi, più voci hanno raccontato che la donna, appena si trasferì in questo lato del Municipio XIV, tentò di costituire un cdq quando ancora non c’erano molti abitanti. “Negli anni – hanno riferito dal Comitato – è sempre rimasta informata sulle nostre attività. Anzi, ci piace ricordare i suoi sforzi volti all’educazione della giornata stradale, che toccarono l’apice nella primavera del 2012, quando il parco scuola dell’Eur venne a fare lezione ai bambini del quartiere”.

Volto gentile del quartiere

Torresina, così, piange un altro simbolo del quartiere. Il 17 ottobre scorso, infatti, è deceduto Demetrio Fama, un passato all’Anas e poi, una volta andato in pensione, si è impegnato a mantenere il decoro. Amichevolmente, veniva chiamato San Demetrio per la sua attenzione alla cura del verde. Adesso, lassù, è salita anche Annamaria, un volto gentile che non ha mai smesso di aiutare il prossimo. Ai familiari le condoglianze da parte della redazione di RomaToday.