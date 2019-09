La stele di Walter Rossi tra massetti e ferri divelti: lo scempio a pochi giorni dalla commemorazione

Versa in pessimo stato la stele di via delle Medaglie d'Oro in memoria di Walter Rossi, il militante di Lotta Continua ucciso il 30 Settembre 1977 proprio sulla strada del quartiere Balduina-Trionfale.

La stele di Walter Rossi nel degrado

Sotto trerriccio incolto e residui, intorno pavimentazione sconnessa e ringhierine in ferro battuto divelte e posate sul marmo che ricorda il giovane assassinato durante gli anni di piombo.

Uno scenario vergognoso proprio a pochi giorni dalla commemorazione per la sua morte. Nei mesi scorsi, visto il cedimenti dei massetti, le segnalazioni inascoltate.

La commemorazione di Walter Rossi del 30 settembre

"Poco fa come ogni anno prima della commemorazione del 30 settembre sono passato a dare un'occhiata alla stele in memoria di Walter Rossi a viale delle Medaglie d'oro, nel luogo dove fu ucciso 42 anni fa. L'ho trovata in queste condizioni" - ha denunciato il consigliere Pd in Municipio XIV, Julian Colabello, postando le immagini del cippo commemorativo.

"Prima dell'estate avevo segnalato che uno dei massetti aveva ceduto, speravo di ritrovarla riparata. Mi sbagliavo" - ha scritto, annunciando l'inoltro di alcune note per sollecitare un intervento tempestivo di sistemazione.

La denuncia del consigliere: "Stele in condizioni vergognose"

"Una questione amara, mischiata di malinconia e rabbia come solo le piccole cose sanno fare. Spero che si sbrighino e che si vergognino almeno un poco - ha concluso l'esponente dem - di quello che mi sono vergognato io a trovarla in queste condizioni".