Monte Mario: prossima fermata il degrado, ‘vagone’ di siringhe a due passi dalla stazione

Una quindicina di siringhe sono state trovate vicino alla stazione ferroviaria Roma Monte Mario. Non solo: nel bollettino ‘di guerra’ sono finite pure carta, bottiglie, vestiti. È questo quanto rinvenuto dall’associazione Vox Populi la cui denuncia è stata rilanciata da Stefano Oddo, consigliere del Gruppo Misto nel Municipio XIV, il quale ha annunciato che sulla problematica preparerà un ordine del giorno da discutere all'interno del parlamentino di via Mattia Battistini.

Siringhe a Monte Mario

La scoperta, secondo quanto appreso da RomaToday, è avvenuta nel pomeriggio di venerdì 16 marzo. L’associazione Vox Populi, che si occupa di sia di effettuare opere di riqualificazione che di sociale, era in zona per ripulire l'area. E tutto si aspettava, così è stato raccontato, fuorché di vedere siringhe sparse ovunque: “Francamente non ci aspettavamo di trovare una situazione simile – hanno commentato – era un disastro, sotto tutti i punti di vista. C’erano lacci emostatici, ombrelli rotti, sporcizia varia. L’area passata al setaccio è stata quella situata nelle immediate vicinanze della stazione. Se le istituzioni intendono tutelare il territorio, devono vigilare luoghi come la metro, le stazioni dei treni o degli autobus”.

Sicurezza e pulizia

Oddo, da par sua, ha riferito di essere stato avvisato circa casi analoghi: “Una segnalazione era arrivata dal parco lineare, all’altezza del parco giochi (direzione stazione Gemelli) e tempo fa anche davanti la scuola Cartesio. Pertanto lavorerò a un ordine del giorno urgente da portare in Aula affinché ci siano più sicurezza e pulizia”.

Siringhe davanti all'asilo

Nemmeno due settimane fa, a breve distanza in linea d’aria dalla stazione di Monte Mario, alcune siringhe campeggiavano davanti alla scuola materna di via Leonardo Bianchi. In quell’occasione i genitori alzarono la voce, anche per porre l’accento sul degrado presente a due passi dall’edificio. Alle loro proteste si aggiunse Leonardo Lio, dell’associazione Paolo VI, che affermò: “Mamme e papà mi hanno contattato per rimarcare le condizioni presenti a due passi dalla scuola. Prima le siringhe, poi la sporcizia. Una mamma era preoccupata, perché i bimbi rischiano di farsi male”.