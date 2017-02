Stazione Monte Mario, appello dopo il Retake: "Più controlli. La zona è abbandonata"

Carte, bottiglie, plastica. C'era di tutto e di più nella parte antistante la stazione di Monte Mario, nel Municipio XIV. A ripulire l'area, sabato 25 febbraio, ci ha pensato il gruppo Retake di zona, il quale ha lanciato l'appello: "Servono più controlli, c'è un totale stato di abbandono".

PAROLE - A parlare a RomaToday è Maria Stella Giuliani, coordinatrice del gruppo Retake Monte Mario - Torrevecchia: "Volevamo dare il nostro contributo anche all'interno della stazione ma purtroppo servono le autorizzazioni. Sappiamo che ci sono vetri rotti, la porta dell'ascensore è stata danneggiata con l'acido, i muri sono diventati terreno fertile per i writer. Sarebbe necessario, perlomeno, avere delle telecamere. Con noi erano presenti anche il personale dell'Ama e del Pics (sezione pronto intervento centrostorico-decoro urbano, ndr). Tra l'altro, abbiamo ripulito alcuni muri in via di Torrevecchia".

SEGNALAZIONI - Ma non è finita qui. Infatti Giuliani ha inviato la segnalazione al Servizio Giardini per concludere l'intervento di messa in sicurezza degli alberi che si trovano all'altezza della stazione: "Oltre al nastro della polizia locale serve che qualcuno provveda a tagliare i rami, che rischiano di cadere da un momento all'altro". Inoltre, ha avvertito sia il minisindaco, Alfredo Campagna sia l'assessore locale ai Lavori pubblici, Michele Menna, per mettere mano alla caditoia situata al capolinea Atac, di via Cesare Castiglioni: "È danneggiata, serve un urgente lavoro di ripristino".

AGENDA - L'agenda del gruppo Retake Monte Mario - Torrevvecchia è comunque ricca di appuntamenti: "Il 19 marzo saremo in 'trasferta' a Ottavia con il gruppo Retake di zona. Poi ci sposteremo anche dai cugini di Cornelia (Municipio XIII). Infine, daremo una bella ripulita anche al Parco lineare, dove ancora il cantiere non si vede. Con molta probabilità, ci occuperemo del tratto dalla stazione Monte Mario al Gemelli".