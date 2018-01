Cartoline da Monte Mario: auto bruciata e in sosta perenne vicino alla stazione

Occhio non vede, cuore non duole. Così recita l’adagio. E chissà se la cosa riguarda pure il parcheggio adiacente alla stazione dei treni di Monte Mario. Da qui è stata spedita la cartolina, che ritrae una vettura bruciata, esattamente una Citroen Saxo, in sosta “da almeno quattro-cinque mesi”, come ha rivelato a RomaToday un residente. L’auto, abbandonata a se stessa, non ha più i pneumatici.

La segnlazione del veicolo

Ieri 4 gennaio la segnalazione del veicolo avvolto dalle fiamme e piantato a ridosso della fermata del bus, a Primavalle, in via Pietro Bembo. Oggi ecco quest’automobile priva di vetri e con una scritta sulla fiancata laterale, “er moscio”, lasciata da qualcuno con una bomboletta spray, probabilmente la stessa gettata all’interno dell’abitacolo. Dentro la carcassa di quella che una volta era una quattro ruote - la targa ancora regge - c’è un petardo, un copridamigiana di plastica, un pacchetto di sigarette, una lattina di coca cola e pure un piatto di plastica rotto. I sedili sono un ricordo.

"Subito la rimozione"

Maria Stella Giuliani, amministratrice del gruppo Retake Roma Monte Mario-Torrevecchia, a questo portale ha riferito: “L’auto è abbandonata da diverso tempo. Ho segnalato il tutto a novembre ma ancora la vettura sta lì. Speriamo che vengano presi provvedimenti per la sua rimozione”.