Scuola Selva Candida, genitori giardinieri per un giorno: tolta l'erba alta

Chi fa da sé, fa per tre. Il Comitato spontaneo genitori Scuola Selva Candida, sabato 18 marzo, è ritrovato per ripulire le aree verdi davanti all’entrata del plesso, in via Santi Audiface e Abacuc: “I nostri ragazzi non vedranno più quell’erba alta e spinosa, che stava invadendo la rampa di ingresso”.

Secondo quanto riferito a RomaToday, l’intervento è durato dalle 9,30 alle 13,30. In quattro ore sono stati raccolti “oltre 100 sacchi di fastidiosa erbaccia. È il primo appuntamento organizzato interamente dal Comitato – hanno rivelato – a novembre c’era stato uno sfalcio da parte dei ragazzi del gruppo Volontari Decoro Urbano di Selva Candida”.

Ma è successo pure dell’altro: “Chi andava al mercato ci ha fatto i complimenti. Qualcuno ci ha donato delle piantine – hanno rivelato – inoltre un sincero ringraziamento va ad Ama, che ci ha fornito l'assistenza, risultata poi fondamentale per la riuscita della giornata. Noi continueremo a lavorare per i nostri bambini, ci sono ancora molte cose da sistemare – hanno terminato – e pensiamo di allestire altri appuntamenti simili, sperando di coinvolgere sempre più persone”.