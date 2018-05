Rifiuti, Ama in soccorso del Municipio XIV: servizi aggiuntivi dalla Balduina a Primavalle

Un lavoro a pieno ritmo, con un occhio particolare rivolto al Municipio XIV. Ama ha irrobustito il servizio nel territorio governato dal minisindaco pentastellato, Alfredo Campagna. Operazioni aggiuntive e mirate di pulizia, nella giornata di oggi 11 maggio, hanno interessato Balduina - con attenzione a viale delle Medaglie d’Oro - Pineta Sacchetti, Torrevecchia, Primavalle. Il tutto all’indomani del blitz di via Mattia Battistini, dove una decina di sacchetti dell’immondizia sono stati lasciati davanti alla sede del parlamentino di Monte Mario.

"Impianto di trattamento a pieno ritmo"

La municipalizzata, tra le altre cose, ha ricordato che “gli impianti di trattamento dell’azienda capitolina per l’ambiente continuano a lavorare a pieno ritmo per assicurare la massima fluidità negli scarichi e garantire la regolare reimmissione dei mezzi sul territorio per i servizi di raccolta nei turni quotidiani programmati”.

Emergenza rifiuti nel Municipio XIV

Nel Quattordicesimo l’emergenza rifiuti è stata tangibile. Le segnalazioni di degrado hanno attraversato il territorio in lungo e in largo nelle ultime settimane. Tante le testimonianze fotografiche e numerosi i commenti che hanno evidenziato le condizioni, non certo edificanti, vissute nei vari quartieri.

Dal crocifisso di Torrevecchia alla discarica del Quartaccio

Gli esempi, in tal senso, non sono mancati: c’è chi ha lasciato un crocifisso davanti ai rifiuti di Torrevecchia, in via Augusto Tebaldi e chi, come due signore della Balduina, ha pensato di gettare a mano, all’interno dei cassonetti, l’immondizia ammucchiata all’esterno dei secchioni. Senza scordare il grido di rabbia lanciato dalle mamme del Quartaccio, per la discarica a cielo aperto presenti davanti alla scuola Andersen.

I rifiuti gettati davanti al Municipio

L’episodio più eclatante, senza dubbio, è stato quello raccontato ieri da RomaToday, ossia la monnezza con cui è stato inondato l’ingresso dell’edificio municipale. In mezzo a insalata, bucce di banana, peperoni e pere, anche un volantino: “Roma sommersa da settimane dalla spazzatura, nella completa indifferenza e nel silenzio di tutta l’Amministrazione capitolina. Consegniamo al Municipio 14 una porzione del nostro disagio. Da domani saremo pronti a bloccare le principali arterie stradali. I cittadini esasperati del Municipio XIV”.

"Un gesto di inciviltà"

Un gesto di “inciviltà” l’ha definito Francesca Giaracuni, capogruppo locale del M5S. Di diverso avviso le opposizioni. Dal centrodestra al centrosinistra le minoranze hanno sottolineato un aspetto: “È un segnale di disagio dei cittadini”. Ama, con squadre ad hoc e veicoli di supporto, piccoli e grandi, è scesa in campo a dare manforte. Per evitare che altri episodi spiacevoli, a livello di immagine cittadina, si possano ripetere.