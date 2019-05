Raccolta straordinaria ingombranti, il XIV si fa in tre: ecostazioni a Torresina e Ottavia

Torna la raccolta domenicale gratuita dei rifiuti ingombranti e "particolari". Domenica 19 maggio l'appuntamento è con “Il tuo quartiere non è una discarica”: l'iniziativa promossa da Ama e Tgr Lazio per incentivare il corretto conferimento di ingombranti e RAEE che troppo spesso invadono strade e cassonetti.

Il tuo quartiere non è una discarica in municipio XIV

In occasione della raccolta straordinaria il Municipio XIV si farà in tre. Oltre al centro di Raccolta Ama di via Mattia Battistini 545, che da mesi accoglie pure parte delle utenze de XV rimaste orfane della medesima struttura di La Storta, dalle 8 alle 13 saranno attive anche due ecostazioni.

Ecostazioni a Torresina e Ottavia

Le strutture mobili di Ama saranno poste nei quartieri più periferici del Roma Montemario, ossia Torresina e Ottavia.

La prima ecostazione sarà posta nell'area parcheggio di via Andrea Barbato dove sarà possibile anche conferire contenitori vuoti di vernici e solventi etichettati T e/o F; l'altra in via Luisa Spagnoli nell'area mercato all'angolo con via Vivi Gioi.

Gli ausili dismessi donati ai bisognosi

Ma non solo. La domenica di raccolta straordinaria di rifiuti ingombranti e particolari darà spazio anche ad un'iniziativa solidale e di recupero: l’Associazione “Joni & Friends Italia Onlus" sarà presente presso il Centro di Raccolta di via Mattia Battistini 545 per il recupero di ausili dismessi, acquistati privatamente (sedie a rotelle, deambulatori, stampelle, ecc.) che i cittadini vorranno portare e che saranno successivamente donati a persone bisognose con disabilità in Italia e nei Paesi in via di sviluppo.

Divieti nelle aree delle ecostazioni Ama

In occasione de "Il tuo quartiere non è una discarica" scattano divieti nelle zone coinvolte: dalle 7 alle 13 il Corpo di Polizia Locale di Roma Capitale U.O. XIV Gruppo “Monte Mario", ha istituito la seguente disciplina provvisoria di traffico:



Via Luisa Spagnoli angolo via Vivi Gioi (area mercato): divieto di fermata o divieto di sosta zona rimozione coatta 0/24.

in via Andrea Barbato (nell'area adibita a parcheggio lato Centro Commerciale Torresina, sul lato destro lasciando liberi i due posti disabili ubicati sulla destra): divieto di fermata o divieto di sosta zona rimozione coatta 0/24 ambo i lati.