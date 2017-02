Quartaccio, ladri rubano la canna del gas

I fornelli accesi con sopra la macchinetta del caffè. Ma a un certo punto, intorno alle 8, la fiamma è scomparsa. Il motivo? Qualcuno aveva rubato la pompa dall'impianto del gas, situato all'interno di una cabina in muratura. Tutto questo è avvenuto ieri 27 febbraio in via Flaubert, al Quartaccio.

TESTIMONIANZA - Un residente ha raccontato a RomaToday: "Sono cose da non credere. Un episodio del genere non è mai avvenuto. Prima lasciavano l'impianto scoperto perché rubavano le cabine in alluminio. Ma da quando queste sono in muratura non era più successo niente. Noi ce ne siamo accorti – ha continuato – perché all'improvviso non c'era più gas".

SCOPERTA - Una volta fuori, ecco l'amara sorpresa: "Lo sportello della cabina è stato forzato ed è stata rubata questa pompa che, a quanto pare, servirebbe per distribuire e controllare le eventuali perdite di gas. A soffrire della situazione – ha continuato la nostra fonte – è stato l'intero stabile, dove risiedono quaranta famiglie. Inoltre, non era per niente una situazione di sicurezza. Dopo varie chiamate, sono giunti vigili del fuoco, polizia locale e i tecnici, che sono intervenuti per riparare il danno. Ma noi – ha terminato – siamo stati praticamente un giorno senza gas".