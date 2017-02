Municipio XIV, sviluppo del territorio e giovani: firmato il protocollo con l'Einaudi

Va avanti il proficuo rapporto tra il Municipio XIV e l'istituto superiore Luigi Einaudi. Un cammino che è stato solidificato ieri 22 febbraio, con la firma del protocollo di intesa (presente anche il Municipio XIII) per l’unione dello sportello potenziato per le imprese, lo STAI Up! e lo sportello del lavoro della scuola.

COMMENTO - Alessandro Volpi, consigliere del M5S, ha commentato sulla propria pagina Facebook: "Con questo protocollo sarà possibile favorire e fare emergere ogni azione di potenziamento dell’iniziativa imprenditoriale e dell’offerta del lavoro del territorio, che al momento non viene espresso a causa della mancanza degli strumenti utili e di prossimità territoriale. Infatti – ha insistito – sia il Municipio che la scuola sono tra le pochissime istituzioni che assumono - e riassumono - le reali istanze dei cittadini".

INTESA - "Questa intesa, come le altre tematiche che stanno partendo per la via Francigena con l’Università Statale, con il Comune di Anguillara e il Municipio XV in tema di agricoltura e valorizzazione paesaggistico-culturale – ha continuato – sarà il luogo per la promozione dell’imprenditorialità e per la professionalizzazione dei cittadini. Infatti, con l’occasione della cerimonia di sottoscrizione del protocollo, è stato associato l’avvio del primo Food Social Project del quartiere, che potrà a breve interessare i mercati, le vie del commercio, i parchi pubblici e le piazze".

ANNUNCIO - Su quest'ultimo aspetto è intervenuto Carlo Cini, assessore al Commercio di Monte Mario: "È stato molto interessante il momento del Food Social Project (ancora i dettagli sono top secret, ma si punta a favorire i prodotti locali con un marchio ad hoc, ndr). C’erano anche il consigliere culturale dell’ambasciata di Spagna presso il Quirinale e il consigliere direttore dell’ufficio turistico dell’ambasciata di Spagna. Nell'occasione, hanno raccontato la loro esperienza dei cammini e di quel tipo di turismo. Cosa che noi, con la via Francigena, stiamo portando avanti".