Via Nosate, pulizia del parcheggio e finale a sorpresa: i rifiuti recapitati al Municipio XIV

Da Selva Candida alla sede del Municipio XIV, un filo diretto suggellato dallo striscione: "Non siamo volontari, siamo incazzati". Con tanto di sacco dell'immondizia lasciato in via Mattia Battistini, dove si trova il parlamentino. Oggi, 25 febbraio, è andata in scena la protesta capitanata dal Comitato Fare XIV, presieduto da Alessandro Montanari.

TAPPE - Innanzitutto, è stato ripulito un parcheggio in via Nosate, dove hanno partecipato Stefano Erbaggi (vicepresidente del Comitato La Storta Stazione B47) più le associazioni Roma Nord e Histrix. Una busta di rifiuti, successivamente, è stata lasciata - insieme a una scopa e a una paletta - davanti alla sede dell'Amministrazione a Cinque Stelle.

INTERVENTO - "Abbiamo pulito il parcheggio (vedi sotto, foto pagina Facebook di Stefano Erbaggi), perché è un posto frequentato da anziani, bambini e mamme – ha commentato Montanari – ed è completamente abbandonato. Da qui la decisione di intervenire, insieme ai cittadini del quartiere". Sostegno è arrivato anche da Stefano Oddo, consigliere locale della Lista Marchini: "Ottima iniziativa. Purtroppo paghiamo l'assenza ingiustificata del M5S".