Torrevecchia, la voragine manda in tilt il traffico: deviano anche cinque linee bus

Voragine in via di Torrevecchia. Il dissesto del manto stradale è stato provocato dal cedimento della rete fognaria sottostante avvenuto nel pomeriggio di ieri lunedì 23 settembre. Una grossa buca nel bel mezzo della carreggiata con la Polizia Locale a disporre il transennamento dell'arteria all'altezza dell'incrocio con via Cesare Lombroso.

Traffico in tilt a Torrevecchia

Su quel tratto di via di Torrevecchia restringimento e senso unico alternato. Il traffico veicolare è stato deviato in base ad una nuova disciplina di traffico provvisoria: per il flusso di circolazione proveniente da Via Cesare Lombroso obbligo di svolta a sinistra verso via di Torrevecchia/via Trionfale. Una voragine che ha mandato in tilt l'intero quadrante: auto in coda in tutto il quartiere di Primavalle con ripercussioni su Boccea, da una parte, e su via Trionfale dall'altra.

Voragine Torrevecchia: deviano cinque linee bus

Deviate, in entrambe le direzioni, anche cinque linee bus: la 46, 49, 916 scolastica, 546 e 907.